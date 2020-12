“Il Palermo prova a scegliere da che parte stare“. Inizia così l’analisi di Carlo Brandaleone sulle pagine del Giornale di Sicilia, dove si legge che i rosa contro la Vibonese si giocano una gara che può tracciare una linea di confine tra un posto di prestigio nei playoff e una rincorsa affannosa agli spareggi.

La svolta deve arrivare in trasferta; il Palermo ha vinto solo contro la Juve Stabia, poi sono arrivati due pareggi a Catanzaro e Terni, per un totale di cinque punti conquistati. Bisceglie e Foggia sono invece macchie da cancellare, prestazioni brutte e sconfitte brucianti. Qualcosa lontano dal ‘Barbera’ deve cambiare.





Anche Boscaglia chiede alla squadra di essere ancora più “cattivi“, smaliziati, e con l’atteggiamento giusto per tornare a casa con i tre punti. La partita non è facile, la Vibonese è un avversario tosto, è reduce da tre risultati prestigiosi e conta in rosa degli ex rosanero che hanno voglia di ben figurare.

Fronte probabile formazione, in difesa ci dovrebbe Lancini al posto di Marconi, mentre per il resto dovrebbe essere confermato lo schieramento visto contro la Casertana. In avanti c’è Saraniti, tornato dopo il turno di squalifica.

LEGGI ANCHE

VIBONESE, SCORRE SANGUE ROSANERO

VIBONESE – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

LE DICHIARAZIONI DI BOSCAGLIA