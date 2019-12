“Palermo, al Barbera numeri da Serie A”. Questo il dato statistico evidenziato dal Giornale di Sicilia nella pagina sportiva dedicata ai rosanero, tra le notizie sulla ripresa degli allenamenti, le ultime di mercato e un altro dato (stavolta negativo) relativo al numero di rigori sbagliati, tre su sei, che ha già eguagliato il record storico negativo degli anni della Serie A.

Intanto però, come sottolineato da Benedetto Giardina, a Palermo da Serie A è soprattutto… il Barbera: “La media spettatori nell’ultimo anno è stata nettamente superiore a quella avuta nel 2018 e nel 2017 con i rosa stabilmente in Serie B”. Tra abbonati e paganti, la media è di 14.224 a partita, che sale a 14.837 se si prende in esame solo la prima metà di stagione in Serie D.

Il dato peggiore si è registrato alla prima uscita del 2019 (Palermo-Salernitana, solo 6.6.74 spettatori) mentre i picchi sono stati in occasione delle sfide contro Brescia (22.329) e Cittadella (28.351, diventata l’ultima partita della storia dell’US Città di Palermo).

“Una disaffezione sparita nonostante il tracollo”, si legge. Dati che parlano anche di una media superiore a squadre di Serie C o Serie B e anche ad alcune realtà di serie A, come Spal e Sassuolo. I rosa non chiudeva oltre 14 mila di media dal 2016, prima del crollo a poco meno di 9 mila del primo anno di B, ed è in assoluto la 19esima piazza di Italia per numero di presenze.

