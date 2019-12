“Nel momento più critico del campionato, il Palermo si scopre con la coperta corta“. Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, analizza il momento dei rosa dopo la sconfitta contro l’Acireale e in vista della gara contro il Castrovillari, dove mancheranno tre pedine molto importanti.

Pergolizzi, infatti, fino a ora ha schierato 15 giocatori diversi dal primo minuto e domenica ne mancheranno tre di questi. L’allenatore rosanero, quindi, deve compiere delle scelte obbligate, soprattutto in difesa.

L’infortunio di Santana, insieme alle squalifiche di Vaccaro e Lancini, impongono al tecnico rosa di ripescare Peretti e far giocare Crivello dopo il periodo di stop. In attacco, poi, sono ancora tanti i dubbi.

Di tutta la rosa, guardando le statistiche, sei giocatori si possono considerare bocciati dopo la prima parte di stagione. Bechini, Marong e Mendola non hanno mai giocato, così come Corsino, che si è rotto prima di debuttare in campionato. Rizzo Pinna ha accumulato pochissimi minuti in Serie D, Ferrante ha fatto una breve apparizione.

Per Sagramola e Castagnini, però, resiste la convinzione di non dover intervenire sul mercato, ma la rosa del Palermo potrebbe non essere così ampia come appare.

