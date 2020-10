“Il Palermo trova un’altra salita. Ma con la Ternana è vietato sbagliare“. Questo il titolo del Giornale di Sicilia dedicato ai rosanero, impegnati oggi in trasferta a Terni nel turno infrasettimanale di Serie C e alla ricerca di una reazione dopo il ko di Teramo.

Avversario difficile e problemi di formazione a causa degli infortuni (si ipotizza un 3-5-1-1 per ovviare alle assenze di Crivello e Corrado). Per Carlo Brandaleone resta una partita da non sbagliare, ma avverte: “Squadra stravolta, ma per la situazione attuale dei rosa e per la forza della Ternana possiamo applicare in questo caso il vecchio detto secondo cui non tutti i mali vengono per nuocere […] Quel che conta oggi è anzitutto non perdere; ritrovarsi a zero punti sarebbe un colpo pesante”.





Se la Ternana è una realtà della C, il Palermo è ancora una grande incognita con Boscaglia chiamato a dare forma e sostanza a un gruppo nuovo, “senza stelle di prima grandezza e con qualche ruolo scoperto” (sottolinea Brandaleone). E aumentano le probabilità di una formazione rivoluzionata, dal modulo agli interpreti.

