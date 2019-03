“Il Palermo aspetta Mirri ma c’è il piano B”. Questo il titolo del Giornale di Sicilia in merito al futuro societario del Palermo con Dario Mirri che continua a valutare i conti della società rosanero (per sé o per un gruppo vicino a Preziosi) mentre all’orizzonte nuovi gruppi chiedono informazioni.

Come riportato da Benedetto Giardina, Foschi continua ad attendere (fino al 15 marzo, ndr.) Mirri e Preziosi, che però è frenato dall’impossibilità di possedere due squadre in Serie A e non ha trovato un acquirente per il Genoa, mentre York capital resta alla finestra.

Fra le tante richieste di documentazione intanto ce n’è anche una firmata Vincenzo Macaione (38 anni, nato a Palermo), banchiere con esperienza internazionale, tra cui anche un incarico nel Consiglio per le relazioni Italia Usa e in passato amministratore delegato di Primus Capital (fallita lo scorso 15 novembre).

Macaione ha chiesto in qualità di dirigente di Management & Partners srl la documentazione per poter realizzare un due diligence per conto di un gruppo, al fine di “cercare di supportare la situazione creatasi” (afferma) e presentare degli investitori istituzionali e qualificati in qualità di advisor. Ma ovviamente la priorità resta a Mirri e al suo gruppo.

