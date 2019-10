“Un bunker inespugnabile in trasferta”. Sulle pagine del Giornale di Sicilia, Benedetto Giardina sottolinea come le partite lontano da casa abbiano lasciato molti segnali positivi per il Palermo. Contro Marsala, Roccella e Fc Messina infatti non solo sono arrivate le vittorie, ma in più la squadra non ha subito neanche una rete.

CASTAGNINI: “RISARCIRE PALERMO É UN OBBLIGO”

Statistica incoraggiante quella che accompagna gli uomini di Pergolizzi per la trasferta di Biancavilla: non subendo reti il suo gruppo si avvicinerebbe al record del Palermo dei picciotti di Arcoleo della stagione 1995-96, che comincio il campionato di Serie B mantenendo la porta inviolata per ben cinque turni in trasferta.

Gli etnei d’altro canto finora hanno sempre segnato davanti i propri tifosi e sanno come mettere in difficoltà i rosa, forti del passaggio del turno in Coppa Italia proprio ai danni della capolista. Due strisce di risultati a confronto dunque: una delle due (comunque vada) è destinata a interrompersi

Sul GdS, troviamo inoltre le parole di Pergolizzi nella conferenza stampa pre Biancavilla e un bilancio sulla situazione infortuni, con i dubbi Lancini e Martin che accompagneranno il tecnico palermitano in vista di questa difficile trasferta.

LEGGI ANCHE

MARCELLINO: “GOL DALLA DISTANZA? IO CI RIPROVO”

BIANCAVILLA – PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

ACCARDI AL CORSPORT: “NON AVREI MAI ABBANDONATO IL PALERMO”