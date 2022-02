MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Niente da fare, la svolta ancora non c’è e il Palermo continua a sciupare occasioni per scalare posizioni in classifica“. Inizia così l’editoriale di Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta il pari dei rosa sul campo del Campobasso.

Il secondo posto resta a portata di mano, distante quattro punti, ma l’impressione è quella di vedere sempre il solito Palermo: una squadra senza identità. Baldini non è (ancora) riuscito a dare il cambio di marcia, mancano cattiveria e qualità per vincere queste partite.

Dal mercato, poi, sono stati presi due giocatori che per caratteristiche difficilmente possono cambiare volto alla squadra, soprattutto in determinate partite. Baldini ha bisogno di tempo, ma a Campobasso si sono visti di nuovo “difetti di fabbrica”.

Chiosa sul “gol fantasma”. Butera ricorda che “il Var in Serie C non c’è o forse… sì, perché è come se qualcuno, dopo aver visto un replay, avesse suggerito l’arbitro di correggere una decisione che era già stata presa”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

LA CRONACA DEL MATCH

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA