“Col Savoia è vietato fermarsi”. Questo il titolo principale del Giornale di Sicilia nella pagina sportiva “palermitana”, che introduce i temi legati alla sfida con il Savoia, dalle parole di Pergolizzi alle curiosità amarcord e statistiche (rosa a caccia della terza partita consecutiva a porta inviolata – non accade da quasi due anni), passando per i dubbi di formazione.

PALERMO – SAVOIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il quotidiano indica come probabile formazione il 4-3-3 con Ficarrotta nel tridente (Santana è destinato alla panchina) anche se in settimana sono state insistenti le prove di 4-3-1-2, schierando uno fra Ambro e Mauri nella posizione di trequartista, non il loro ruolo naturale: “Certe volte ‘squadra che vince non si tocca’ non è solo un motto”.

Carlo Brandaleone sottolinea: “Dieci vittorie di fila sono tante, ma al di là dei record non è ancora tempo per prendere fiato e gestire il vantaggio. E cambiare oggi quel tridente che almeno in casa ha dato buoni risultati sembra avere poco senso. Dovrebbe essere il Savoia ad adattarsi al Palermo. Il secondo è che il Palermo non ha un vero trequartista in organico. E non schierare le tre punte vuol dire rinunciare a Ficarrotta, che ci sembra tra i giocatori più in forma. Parlare di nuovo idillio non è improprio, ma basterebbe poco per cadere nello scoramento”.

