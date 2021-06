“Dopo l’avvio dei lavori da parte del Comune di Torretta, il campo di via Aldo Moro è ufficialmente affidato al Palermo”. Queste le parole che aprono l’analisi sul Giornale di Sicilia riguardo la concessione dell’impianto per la quale il club ha vinto il bando a inizio dicembre.

Attualmente la struttura è in fase di ristrutturazione e il documento ne prevede la gestione per cinque anni (con un opzione per rinnovare l’accordo per altri cinque). La firma è stata apposta dal presidente rosanero Dario Mirri e dai commissari prefettizi.





“L’accordo con il club è la dimostrazione che le cose si possono fare e anche in tempi congrui s e tutti i soggetti coinvolti giocano lo stesso gioco con le stesse regole”, ha dichiarato il prefetto di Palermo Forlani“. Infine un pronostico sulle tempistiche che porteranno alla fine dei lavori. “Non ci saranno tempi lunghi. A breve termineranno”, afferma infine il commissario Antonino Oddo.

LEGGI ANCHE

PALERMO, MINI VACANZA PER I GIOCATORI: DOMANI GLI ALLENAMENTI