GdS – “Palermo, Dionisi chiama: ma la panchina continua a fare scena muta”

“La scelta di cambiare per mettere ordine nel momento di massimo disordine ha avuto l’effetto di un boomerang“. Questo l’incipit di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia che punta i fari sulle sostituzioni di Dionisi che faticano a incidere.

Quella contro la Carrarese è stata l’ennesima gara negativa per i subentrati rosanero che faticano a spostare gli equilibri e a trovare la via della rete. Il quotidiano sottolinea come sia stato tardivo l’ingresso di Segre, escluso a favore di Gomes.

Una scelta che avrebbe fatto del male ad entrambi: pochi 10 minuti per Segre che non ha potuto incidere. Allo stesso modo la sostituzione del francese dopo l’errore potrebbe avere per lui un impatto psicologico.





Sul giornale viene criticata anche la scelta di escludere Di Francesco. “Ha sorpreso la scelte di Dionisi di escluderlo da inizio partita in una gara in trasferta, soprattutto alla luce della cattiva prestazione di Di Mariano”, si legge.