“Nuovo fallimento e cessione”. Questi i due fronti aperti in casa Palermo, con il Giornale di Sicilia che riassume la complessa situazione societaria, anche alla luce di quanto emerso in CdA e alla luce delle azioni legali che Zamparini sarebbe pronto ad avviare. Il tutto mentre Foschi resta in sella, ma di fatto sfiduciato dal Consiglio d’amministrazione.

“FACILE” MA NON TROPPO: ZAMPARINI NON MOLLA, FOSCHI IN BILICO

Secondo quanto riportato da Leopoldo Gargano, il principale segnale d’allarme sul fronte economico sarebbe la lettera ai fornitori inviata dal Palermo: se infatti l’invito del club non venisse accolto, la Procura potrebbe concretamente presentare una nuova istanza di fallimento oltre a proseguire le indagini che intendono verificare se Zamparini abbia in qualche modo pilotato le ultime mosse del club, cessione compresa.

Intanto, come riportato da Benedetto Giardina, proprio Zamparini torna all’attacco sul fronte cessione: l’ex patron avrebbe infatti dato mandato di avviare la procedura di messa in mora contro gli inglesi per inadempienza. Secondo quanto quanto riportato dal quotidiano, infatti, gli accordi con Zamparini prevedevano un primo versamento di fondi entro il mese di gennaio (non avvenuto).

Il CdA ha invece predisposto un piano per il versamento di 5 milioni entro il 16 febbraio, termine ultimo per il pagamento degli stipendi ai tesserati. In tal senso, Il consigliere Treacy ha annunciato che verrà effettuato un bonifico da 3 milioni come “incasso parziale del credito Alyssa”. Il CdA lo definisce “un realistico piano di liquidità finanziaria a breve termine” a cui si aggiungerebbero anche i soldi in arrivo dalla Lega B per la mutualità e che permetterebbe di affrontare le necessità finanziarie nell’immediato, pari a 5,4 milioni di euro.

Il tutto mentre restano in carica (nonostante le lotte interne) Richardson e soprattutto Foschi, con Facile che però ha effettivamente proposto in CdA il suo licenziamento per il venir meno dei “vincoli fiduciari” (“mancato allineamento alle indicazioni provenienti dal CdA” la motivazione) e che ora sarebbe alla caccia di un sostituto.

LEGGI ANCHE

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO – FOGGIA

LA CURVA NORD 12: “SABATO A BOCCADIFALCO PER CHIEDERE RISPETTO”

È MORTO MIMMO RENNA, EX ALLENATORE DEL PALERMO