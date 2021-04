“Domenica per il Palermo si concluderà un campionato interamente disputato a porte chiuse, senza tifosi sugli spalti“. Parte da questa riflessione l’analisi di Giovanni Mazzola, che sulle pagine del Giornale di Sicilia scrive che sono passati 416 dall’ultima gara al “Renzo Barbera” con il pubblico sugli spalti: Palermo – Nola, 1 marzo 2020 (14.653 spettatori).

I rosa, domenica 25 aprile 2021, affrontano la Cavese e chiuderanno un campionato (senza considerare eventuali gare casalinghe di playoff) senza pubblico al “Barbera”. Un piccolo spiraglio si era aperto il 21 ottobre 2020, quando il Palermo sarebbe dovuto scendere in campo con la Turris ed era stato approvato l’ingresso di mille tifosi. La partita, poi, non si è disputata causa Covid.





L’effetto “Barbera”, negli anni, è stato trascinante per il Palermo, mentre quest’anno i numeri non sono esaltanti tra le mura amiche. La media punti delle partite giocate in casa è di 1,41, mentre nelle stagioni che vanno dal 2017 al 2020 la media si attesta a 2,05 punti per gara.

