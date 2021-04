L’infermeria del Palermo torna a riempirsi. Dopo la trasferta a Bari si allunga la lista degli infortunati in casa rosanero e la notizia più grave è sicuramente quella riguardante Alberto Almici, che ha finito la sua stagione.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, riporta che sono stati otto gli assenti nell’allenamento di giorno 20 aprile. Non hanno preso parte alla seduta Almici, Peretti (salta la Cavese, ma potrebbe tornare disponibile per l’ultima giornata), Corrado, Somma e Palazzi, Crivello e anche Saraniti. L’attaccante palermitano ha accusato un fastidio muscolare. Fuori anche Lucca, che sta lavorando per esserci ai playoff.





Sono tanti, quindi, gli assenti nel reparto difensivo. Contro la Cavese, Giacomo Filippi potrebbe rispolverare dal primo minuto Lancini, oppure schierare un terzetto inedito composto da Accardi, Marong e Marconi, ma bisogna sostituire Almici sulla fascia destra. Problemi che non ci volevano in questo finale di stagione.

I rosa, infatti, hanno pagato il ciclo di partite ravvicinate iniziate lo scorso 3 aprile, con la sfida contro la Casertana. Data la lunga e forzata sosta precedente, l’infermeria del Palermo si era svuotata e Filippi ha potuto effettuare alcune rotazioni che però non hanno prevenuto alcuni infortuni, soprattutto per il reparto arretrato.

LEGGI ANCHE

PALERMO, DOPO BARI SI VA VERSO I PLAYOFF CON MOLTA PIÙ FIDUCIA

PALERMO, NESSUN NUOVO CASO COVID NEL GRUPPO SQUADRA

SUPERLEGA FLOP: PROGETTO SOSPESO UFFICIALMENTE