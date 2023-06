MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Alessio Buttaro e Giuseppe Aurelio sono tasselli importanti per il Palermo. I due giovani sono reduci dalla loro prima stagione in Serie B e ora sono pronti a ‘spiccare il volo’.

Alessandro Arena, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea come i due sono tra i pochi apparentemente al sicuro in una rosa che per buona parte verrà rivoluzionata. Il mercato regalerà altri esterni ma i nuovi arrivati dovranno fare i conti con Buttaro e Aurelio per un posto da titolare.

Buttaro (classe 2002) e Aurelio (nato nel 2000) sono giocatori giovani, con ampi margini di crescita, e questo è l’aspetto principale sul quale punta il Palermo. Corini dovrà fare un grande lavoro con entrambi, per renderli ancora più completi: Buttaro deve migliorare in fase offensiva mentre Aurelio ha lacune difensive.

