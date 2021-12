MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Per il match contro il Monopoli non sono previsti stravolgimenti tattici: non sarà il passo falso con il Picerno a far cambiare idea a Giacomo Filippi in merito al solido 3-5-2: come riporta Benedetto Giardina ne Il Giornale di Sicilia, ci sono però diversi ballottaggi e rispetto agli ultimi incontri potrà cambiare qualcosa nell’undici titolare.

Partendo dall’attacco, il ballottaggio è tra Fella e Soleri. Il primo sta vivendo un buon periodo di forma, mentre il secondo scalpita (a dire il vero da inizio campionato) con prestazioni sempre all’altezza da subentrato. A centrocampo il dubbio riguarda Luperini: l’ex Trapani non sta avendo la continuità di presenze dello scorso anno, accomodandosi spesso in panchina. Filippi potrebbe decidere di dargli una chance, facendolo giocare al posto di Odjer.

Infine il capitolo difesa: Accardi è favorito su Lancini per sostituire Marconi, ma il ballottaggio è vivo. Sia per il palermitano che per il bresciano si prevede un arduo compito: senza Marconi il Palermo prende sempre tanti gol (otto nelle sei partite saltate).

