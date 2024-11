GdS – “Palermo, la difesa si prepara ai test verità”

Soltanto undici rete incassate per un reparto difensivo tra i migliori della B. Solo lo Spezia ha subito meno gol del Palermo, ma adesso arrivano una serie di test verità e i rosa “dovranno fare di più”.

Lo scrive l’edizione odierna del Giornale di Sicilia che con 11 reti subite mette a parimerito dei rosanero anche Pisa, Bari e Catanzaro. “Difesa che, tuttavia, dovrà superare un vero e proprio esame di maturità e stabilità con avversarie molto scomode”, si legge. Prima del termine del girone d’andata ci saranno infatti club come Samp, Spezia, Bari e Sassuolo.

In quanto alle pedine, nel reparto Nikolaou è l’unico a non aver mai abbandonato il terreno di gioco. Con Lucioni out e Ceccaroni spostato a sinistra, il compagno del greco al centro sarà uno tra Baniya e Nedelcearu, con il primo in pole sul secondo. Una volta tornato disponibile.