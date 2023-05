MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo chiude la stagione con i fischi e nel modo più beffardo possibile, venendo sbattuto fuori dalla griglia playoff all’ultimo minuto dell’ultima giornata, a causa di un gol di Canotto che ha fatto sognare la Reggina.

Carlo Brandaleone, sul ‘Giornale di Sicilia’, parla comunque di una “stagione positiva dei rosa”, che però hanno commesso il solito errore di farsi rimontare dopo essere partiti forte.

Ma stavolta “nulla all’intervallo lasciava intendere questo crollo del Palermo”, che nel secondo tempo non ha praticamente giocato e, dopo aver fatto pareggiare il Brescia, non ha quasi mai creato nulla, se non con il neo entrato Valente, “sacrificato in questa ultima parte di campionato in nome di qualcosa di impreciso”.

