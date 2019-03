Missione milanese per Dario Mirri e Rino Foschi. I due uomini che stanno cercando di “salvare” il Palermo hanno avuto una giornata piena di incontri nel capoluogo lombardo. Mirri è al lavoro per portare avanti la due diligence col suo gruppo, quello capitanato da Enrico Preziosi, che però non potrà figurare tra i finanziatori di quest’operazione.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che della due diligence se ne sta occupando Sagramola ed è all’opera per conto della cordata messa insieme dal patron del Genoa. “Le riserve sul sostegno di Preziosi andranno sciolte in tempi brevissimi, perché Foschi non intende trovarsi costretto a rincorrere alternative dell’ultimo minuto, pur avendo un piano B”, si legge.

A proposito di Foschi. Il presidente del Palermo era a Milano ma i suoi impegni lo hanno portato più a discutere con la Lega B per lo sblocco di alcuni fondi rimasti congelati dalle istanze di pagamento presentate nelle scorse settimane da procuratori vari. L’esperto dirigente tornerà presto a Palermo per stare vicino alla squadra.

Mirri, intanto, non esclude di poter trovare un accordo anche con qualche soggetto al di fuori della cordata Preziosi. Alla finestra ci sono sempre Vincenzo Macaione – per conto di un investitore ancora ignoto – e York Capital, anche se quest’ultimo nome circola con meno insistenza dalle parti di Viale del Fante.

