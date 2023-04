MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Palermo, scatta l’allarme Valente e Corini studia le alternative | Il ‘Genio’ sa come si vince: decisivo vent’anni fa”. Questi i titoli principali della doppia pagina sportiva dedicata ai rosanero dal Giornale di Sicilia, che (oltre a fare il punto sulla questione stadio nella cronaca locale) analizza i dubbi di formazione di Eugenio Corini in vista della trasferta di Como. Che evoca bei ricordi non solo al Palermo ma anche al suo tecnico.

Corini fu infatti l’uomo decisivo nell’ultimo Como – Palermo, datato 12 ottobre 2003, in cui segnò su rigore il gol decisivo per la prima vittoria in trasferta dei rosa (allenati da Baldini) in quella che sarebbe diventata la stagione della promozione. Il presente invece che ci sono alcuni nodi da sciogliere sul fronte formazione: si spera di recuperare Valente in extremis, ma ci sono già le alternative sul piatto (come il ballottaggio Segre-Masciangelo e l’opzione del passaggio alla difesa a quattro).

Tra i vari temi sviluppati dal quotidiano anche il nuovo esodo di tifosi (saranno oltre 500 nel settore ospiti a sostenere i rosanero in un “Sinigaglia” sold-out) e il confronto tra due delle proprietà più ricche del calcio italiano: da una parte il Palermo targato City Group (che ha focus prevalentemente calcistico), dall’altra il Como della famiglia Hartono (che partendo dall’Indonesia ha costruito un impero economico in svariati settori, dall’immobiliare alle telecomunicazioni).

