GdS – “Palermo, si respira una brutta aria”

“Il Palermo è lontano dalla vetta come la Terra dalla Luna. A meno di clamorosi flop di chi sta davanti, non resta che inseguire i playoff, che sembrano l’unico obiettivo possibile”. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta il momento dei rosanero, reduci dal pari sul campo del Frosinone.

Il pericolo di affondare c’è, perché l’aria che tira è brutta. Ci sono troppe cose che non funzionano. Col Frosinone si è vista ancora la versione sbiadita del Palermo. Una squadra che non riesce a diventare grande. Si fa fatica a essere d’accordo con i rosanero quando dicono che “la strada è quella giusta” e che “il gruppo è compatto”.

Un ulteriore indizio che tira brutta aria è il ‘caso’ Matteo Brunori, che rischia di far implodere la squadra. Non c’è tempo da perdere. Se durante questa sosta non si rimettono a posto i cocci, allora serviranno altre riflessioni. E nessuno potrà essere risparmiato.





