Palermo a passo di lumaca, il confronto con l’anno scorso è impietoso

Il Palermo va a passo di lumaca. Il passo dei rosanero non permette voli pindarici: la vetta della classifica è lontana 13 punti, il secondo posto dista 11 lunghezze, il terzo posto è a 10 punti. L’obiettivo più realistico al momento per la squadra di Dionisi, se non si risolvono tutta una serie di problemi, è quello dei playoff, anche perché il confronto con l’anno scorso è impietoso.

Il Palermo targato Corini, a novembre 2023, come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, andò incontro a una pesante contestazione in seguito alla sconfitta col Cittadella. In quel momento, però, i rosanero erano terzi con 23 punti mentre adesso sono settimo con 17. La distanza dalle primissime posizioni e da quelle più ‘calde’, però, fa impressione.

Un anno fa il Palermo era a +16 sul penultimo posto, ora solo a +5. Il Parma, primo in classifica, distava sei punti; il Venezia, secondo, era a quattro lunghezze. Confronto impietoso anche in termini di gol segnati (18 in 13 gare nel 2023/24, 13 adesso) e reti subite (10 l’anno scorso e 11 in questo campionato).





