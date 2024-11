CorSport – “Il Palermo scuote Brunori: mancano i suoi gol”

“Da un lato una squadra che segna pochissimo, dall’altra il bomber delle ultime due stagioni B, 17 gol per ciascun anno (più quelli che avevano trascinato il Palermo dalla C alla B nel 2022) che per adesso sta fuori“. Scrive così Paolo Vannini, che sulle pagine del Corriere dello Sport analizza la situazione di Matteo Brunori, sempre più ai margini della squadra.

Il tema del recupero di Brunori dovrà essere analizzato con massima attenzione avendo due settimane piene a disposizione prima della gara contro la Sampdoria. Il 9 rosanero è partito titolare solo quattro volte, l’ultima con la Salernitana il 6 ottobre, e nell’ultimo mese è stato frenato da un edema al tallone. Soltanto un gol in stagione per l’attaccante, su calcio di rigore contro la Juve Stabia.

La sua esclusione fin qui dipende soprattutto da come Dionisi vuole orchestrare il gioco, con un attaccante fisico che difenda e smisti palla. Ruolo che comunque Brunori ha anche svolto in passato, pur continuando a far gol. Se poi non ci sono i margini di recupero, il mercato di gennaio diventa l’unica soluzione per cambiare strada in uscita (con la sua cessione) e in entrata, con un ricambio di alto, anzi altissimo, livello.





