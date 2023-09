MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Corini si gode l’abbondanza a centrocampo in una formazione che, ascoltando le sue parole, non ha titolari assoluti. Sul Giornale di Sicilia, Massimiliano Radicini spiega che “nessuno parte davanti ad un altro, ma è pur vero che al momento ci siano delle pedine che per diversi motivi sembrano leggermente in vantaggio”.

Il giornalista si riferisce al trio Stulac, Henderson e Segre, ma intanto Gomes e Coulibaly scalpitano per trovare spazio. Il primo nella passata stagione era perno centrale del centrocampo, ruolo ora ricoperto dallo sloveno.

Può comunque agire da mezzala come contro Bari e Cagliari. Coulibaly, invece, ancora non ha avuto occasione di esordire, ma proverà a dire la sua. Entrambi sperano di scendere in campo sabato, ma a centrocampo c’è anche Vasic che si candida, sabato protagonista nell’esordio con la Serbia U21.

