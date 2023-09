MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un calciatore che per il tecnico e il club non è mai in discussione. Eugenio Corini si gode Ales Mateju, che dopo aver soffferto contro Cagliari e Bari ha consegnato una prestazione di livello contro la FeralpiSalò, per poi ricevere i complimenti proprio dell’allenatore a fine partita.

Chiusure attente per il ceco che ha superato definitivamente il problema all’adduttore che lo affliggeva da mesi. lo scrive il Giornale di Sicilia, spiegando l’importanza di Mateju e che sabato sarà titolare col Palermo ad Ascoli, al posto dell’infortunato Buttaro.

E anche quando il giovane difensore tornerà, non sarà semplice rubare il posto del pupillo di Corini che è stato confermato già all’inizio del mercato. Il contratto di Mateju, però, scade a fine stagione e nei prossimi mesi si deciderà sul da farsi. Ma, al momento, nessuno è duttile come Mateju nel reparto difensivo, in grado di agire sia da centrale che sui due esterni.

LEGGI ANCHE

PALERMO PRIMAVERA ALL’ESORDIO STAGIONALE CONTRO IL MONOPOLI IN COPPA

PALERMO, GEROLIN: “E’ LA SQUADRA DA BATTERE, COME LA CREMONESE”