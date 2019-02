“Un mese per vendere: sprint fra Preziosi e gli americani”. Questo il titolo principale in chiave Palermo scelto dal Giornale di Sicilia per commentare le ultime indiscrezioni in chiave societaria, oltre a riportare le parole di Rino Foschi in conferenza stampa dopo l’accordo con Damir. Entro un mese servono 3,5 milioni per pagare altri due mesi di stipendi e contributi; serve un acquirente ed è sempre più uno sprint a due.

FOSCHI, FOLLIERI E LE QUOTE PRESE DI “PREPOTENZA”

Come riporta Benedetto Giardina, da un lato ci sono gli americani di York Capital, dall’altra c’è la cordata “di Mirri e di Preziosi”: alla famiglia Mirri infatti, oltre alla stipula di un contratto per gli spazi pubblicitari da 700 mila euro annui per 4 anni (a incrementi scaglionati in base ai ricavi della vendita pubblicitaria), è stata concessa una prelazione fino al 15 marzo sul 100% delle quote del club. Una prelazione di cui beneficerebbe indirettamente la cordata di Enrico Preziosi, che resta sullo sfondo e non può partecipare attivamente da azionista (soprattutto in Serie A) in quanto presidente del Genoa.

E con la nuova cessione a Foschi e De Angeli si ripropone il tema della documentazione in Lega: entro trenta giorni a partire dal 14 febbraio bisogna fornire alla Serie B le attestazioni di onorabilità e solidità finanziaria dei nuovi acquirenti, che certamente non potranno essere il presidente Foschi e l’ad De Angeli (garanti e traghettatori verso nuovi acquirenti e impegnati ora a gestire soprattutto le pendenze verso fornitori e procuratori).

