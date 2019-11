“A Palmi c’è un… mini-campo”. Questo il titolo principale scelto dal Giornale di Sicilia per parlare di Palermo e della prossima trasferta sul campo della Palmese, tra piani di sicurezza per i tifosi rosa, l’attesa per la decisione del giudice sportivo su Ficarrotta (primo espulso in casa Palermo, che però si conferma la squadra più “corretta”) e un campo… mini.

“IO STO CON PERGOLIZZI: LA SQUADRA IMPARI LA LEZIONE”

Giovanni Mazzola analizza infatti le misure del campo dello stadio “Lopresti”: solo 98 x 53 metri (il secondo più piccolo del girone dopo Biancavilla), il che significa che per la Palmese (ultima in classifica e alle prese con nuove difficoltà economiche dopo essersi iscritta in extremis) potrebbe essere più semplice imbrigliare il gioco dei rosanero.

La Palmese, sotto la guida di Antonio Venuti (originario di Milazzo ed ex Sant’Agata), è passata al 3-5-2 e per il Palermo, dopo le trasferte di Nola e Biancavilla potrebbe prefigurarsi un altro pomeriggio complicato. Pergolizzi anche per questo valuta alternative sul piano tattico, come il passaggio al 4-3-1-2 o l’impiego di Santana dal primo minuto, mentre sul fronte under la scelta resta tra Peretti oppure l’impiego di Accardi e Fallani in porta dal primo minuto.

LEGGI ANCHE

TIFOSI DEL PALERMO SCORTATI PER EVITARE SCONTRI

L’ANALISI DI VITOGOL DOPO PALERMO – SAVOIA

LE PAROLE DI TONY DI PIAZZA