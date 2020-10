“Le regole vanno rispettate, se però fossero scritte in modo chiaro sarebbe meglio. Se poi certe regole valgono dalla Serie A alla C, c’è qualcosa che non va, perché – oggettivamente – si parla di mondi diversi“. Scrive così Luigi Butera sulle pagine del Giornale di Sicilia per analizzare le ultime vicende in casa Palermo.

I rosa, infatti, sono in attesa di chiarimenti dalla Lega Pro sulle regole che stabiliscono quando si debba giocare se si hanno dei casi di Covid in squadra. Il Palermo interpreta il regolamento in un modo, la Lega in un altro, e in gioco c’è la partita contro il Potenza di giovedì.





Non convince la scelta della Lega Pro di uniformarsi alle regole della Serie A, che prevedono il rinvio solo se non ci sono 13 giocatori disponibili. In C le liste sono bloccate e se a una squadra togli 15 elementi il campionato rischierebbe di essere falsato.

Il protocollo della Lega Pro non specifica se tra i “giocatori disponibili” vadano considerati anche i giovani della Primavera convocati almeno una volta in prima squadra. Qui è l’inghippo. E il Palermo potrebbe essere costretto a giocare col Potenza con una formazione stravolta.

