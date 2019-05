“Il Palermo torna oggi in campo per un’altra settimana surreale di allenamenti”. Così scrive Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale del Sicilia per sottolineare come Delio Rossi non intenda ordinare il “rompete le righe” finché non arriveranno le nazionali a toglierli i giocatori.

La speranza di un colpo di mano in sede di giustizia sportiva è quasi spenta ma la squadra continuerà a lavorare a Boccadifalco. Non tutti i giocatori, però, sono al meglio e si potrebbero gestire in vista delle partite con le proprie nazionali. Trajkovski, infatti, rischia la convocazione a causa di un fastidio al polpaccio sinistro.

Anche Nestorovski è nella stessa situazione, solo che il capitano rosanero soffre di un vecchio infortunio che si è riacutizzato all’ultima giornata e lo costringe a svolgere lavoro differenziato; anche lui potrebbe saltare le partite con la Macedonia.

In settimana è attesa invece la chiamata per George Puscas con la Romania Under 21 per partecipare agli Europei di categoria che si svolgeranno anche in Italia. Aleesami dovrebbe essere convocato dalla Norvegia. Tutti i nazionali lasceranno Palermo dopo il primo giugno.

