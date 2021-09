MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il peso della zona gialla si vedrà ben presto”. Queste le parole che aprono alla disamina del Giornale di Sicilia sul Barbera costretto dalla pandemia a ridurre nuovamente i posti riservati agli spettatori. Con il passaggio della Sicilia in zona gialla si passerà dal 50% delle presenze avute contro il Latina al 25%.

Nella prima gara giocata di campionato i tifosi rosa avevano fatto registrare grandi numeri: al Barbera c’è stato infatti il maggior numero di spettatori di tutta la C, il secondo tra B e C e il quindicesimo d’Italia (i dati di Genoa – Napoli e Sassuolo – Sampdoria non sono stati comunicati).

Erano presenti 6.091 tifosi inclusi i 2.500 abbonati. Al secondo posto la Reggiana con 4.132 , poi il Taranto a completare il podio. In Serie B ha fatto meglio solo il Lecce anche se di poco: 6.192 totali. Numeri da massima Serie quelli dei rosa purtroppo destinati a finire a causa delle restrizioni.

