“Tanto dominio ma un solo gol. Il Palermo spreca, pari amaro a Pisa”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la doppia pagina dedicata ai rosanero, con la cronaca, le pagelle e i commenti dei protagonisti dopo il pareggio in terra toscana.

E Carlo Brandaleone cita Oriana Fallaci aprendo il suo commento alla gara, parlando di “rabbia e orgoglio” in relazione al Palermo: “Un pomeriggio che non dimenticheremo facilmente per la qualità del calcio espressa dai rosanero e per quel gol di Sibilli […] che ha negato alla formazione di Corini una vittoria prestigiosa e meritata”.

Brandaleone sottolinea infatti i meriti dei rosa (giudicati perfetti per tre quarti di gara e in affanno nel finale): “La prestazione di ieri […] pone il Palermo in una dimensione nuova per il calcio offerto all’Arena Garibaldi”. E allo stesso tempo ammette: “Cosa è accaduto non riusciamo a spiegarcelo”.

