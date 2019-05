“Il Palermo deve fare le corse tra le autorità della giustizia sportiva per far sì che i playoff vengano sospesi. La decisione del Consiglio Direttivo è però lapidaria”. Così scrive Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia dopo la sentenza che retrocede il club rosanero all’ultimo posto, quindi in C, e la decisione della Lega B di voler continuare con i playoff e cancellare i playout.

Rino Foschi è il più furioso di tutti. All’esperto dirigente, più che la sentenza del Tfn, non è andata giù la decisione del Consiglio Direttivo della Lega. Il Palermo, dopo aver lottato fino all’ultima giornata per la A diretta, adesso non avrà la possibilità di fare nemmeno i playoff.

Nella giornata di martedì i giocatori del Palermo tornano ad allenarsi e lo fanno con l’umore sotto gli scarpini. Foschi tornerà in Sicilia per avere un faccia a faccia con la squadra in cui si ribadirà l’assoluta volontà della società di voler continuare a lottare in sede giudiziaria.

La squadra ha pochissime certezze sul futuro prossimo. L’unica speranza playoff per il Palermo è che la Corte d’Appello sia così rapida da arrivare a una sentenza prima dell’inizio degli spareggi Serie A, in programma giorno 17 maggio.

