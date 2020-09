“Nasce un Palermo muscoli e fantasia”. Questo il titolo principale della pagina sportiva del Giornale di Sicilia dedicata ai rosanero, con le parole del preparatore atletico Nastasi, l’arrivo in città del nuovo acquisto Corrado ma anche un’analisi sulla prima settimana di ritiro e le prime indicazioni sul possibile undici titolare, aspettando dal mercato gli ultimi rinforzi.

Benedetto Giardina sottolinea come quella che sta nascendo a Petralia “è una squadra capace di cambiare volto a partita in corso e non solo, con alcuni ruoli chiave ancora da coprire. Le idee di Boscaglia, però, adesso sono evidenti. Sia sul piano tattico che su quello motivazionale”. La base si conferma il 4-2-3-1 sia per le qualità degli uomini a disposizione e per le già citate esigenze di duttilità.





E l’undici titolare inizia a prendere forma: Pelagotti in porta; Lancini-Marconi coppia centrale, con Crivello e Accardi terzini (si attende il recupero di Doda per vederlo all’opera). A centrocampo l’indicazione è chiara: Palazzi e Martin insieme al momento non sono previsti, mentre sul fronte trequartisti (con Valente, Silipo, Santana e Floriano) non c’è ancora ampio margine di scelta. Il centravanti per ora è Saraniti, ma il Palermo cerca un bomber di categoria e che all’occorrenza possa anche giocare al fianco dell’attaccante palermitano.

