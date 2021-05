“La magia dei playoff regala al Palermo la speranza di un ‘miracolo’ e offusca i ricordi di una stagione finora con più bassi che alti”. Scrive così Carlo Brandaleone sulle pagine del Giornale di Sicilia, dove si legge che i rosa hanno due risultati utili su tre per passare il turno contro il Teramo, primo scoglio della scalata alla Serie B.

Il Palermo è una squadra che nei big match non ha sfigurato, che ha subito umilianti tracolli ma che è stata capace anche di spazzi e di impennate d’ogni tipo. Per questo nulla può darsi per scontato, anche perché la storia dei playoff insegna che non sempre vince l’organico più forte ma quello più in forma e fortunato.





Il Palermo sta bene. I rosa hanno trovato continuità con il 3-4-2-1 scelto da Filippi e nelle ultime cinque partite hanno raccolto dieci punti, un piccolo sprint che ha consentito di guadagnare il settimo posto. De Rose è tornato su livelli alti, Valente è in stato di grazia, Floriano è più concreto e sono state recuperate pedine importanti come Doda e Lancini.

“Lucca è disponibile ma non è certo che giochi. Un po’ per non rischiare, dopo una lunga assenza, un po’ per tenerlo sulla corda, per ‘caricarlo’ in vista di una possibile gara in campo esterno al secondo turno, quando il pareggio non basterà per passare”, scrive Brandaleone.

LEGGI ANCHE

TERAMO, LE AMBIZIONI DEL PRESIDENTE IACHINI PASSANO DAL “BARBERA”

PALERMO, TERAMO “BESTIA NERA”

PALERMO – TERAMO, LE PROBABILI FORMAZIONI