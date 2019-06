Aurelio Andreazzoli sarà il prossimo allenatore del Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il tecnico dell’Empoli prenderà il posto di Cesare Prandelli. Così ha scelto il presidente rossoblu, Enrico Preziosi.

Andreazzoli, legato agli azzurri fino a giugno 2020, dovrà però prima risolvere il proprio contratto con la squadra toscana in modo tale da liberarsi ed essere pronto a firmare il nuovo contratto con il Genoa. Per l’Empoli, intanto, si fa il nome di Cristian Bucchi come possibile sostituto.

LEGGI ANCHE

ICARDI, WANDA NARA: “SE MAURO VUOLE NON SARO’ IL SUO AGENTE”

FIORENTINA, LE PRIME DICHIARAZIONI DI COMMISSO