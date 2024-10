Gianluca Berti si dimette, non è più il ds del Prato. Il club: “Separazione senza strappi”

Gianluca Berti non è più il direttore sportivo del Prato: l’ex portiere del Palermo tra le altre ha rassegnato le dimissioni alla vigilia della partita contro l’Imolese.

Inizio di stagione non dei migliori per il Prato, club militante nel girone D di Serie D: 9 punti in 8 partite e zona promozione già abbastanza lontana. Il club toscano ha precisato in un comunicato come la separazione non sia scaturita da situazioni particolari, bensì figlia di un “sereno dialogo”.

IL COMUNICATO





“Il DS nella serata di ieri ha rassegnato le dimissioni; una separazione avvenuta senza strappi, al termine di un sereno dialogo con il Presidente, in cui è stata rinnovata la stima reciproca. A Gianluca va un in bocca al lupo per il futuro professionale e un ringraziamento per l’apporto dato alla società laniera”.