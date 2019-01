Gli inglesi sono nuovamente sbarcati a Palermo. Nel tardo pomeriggio, come preannunciato da entrambi, Dean Holdsworth e Clive Richardson sono arrivati all’aeroporto di Punta Raisi, in vista di nuovi incontri in ambito societario e della attesa conferenza stampa annunciata ai microfoni di Stadionews dall’ad Emanuele Facile.

Intanto, come riporta Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia, la fusione tra la Sport Capital quotata alla NEX di Londra e quella creata ad hoc per l’operazione Palermo è quasi cosa fatta, manca solo l’annuncio ufficiale. La ex Pelican House, infatti, per essere operativa, aveva bisogno di unirsi con la società di Treacy e Richardson per poi effettuare l’aumento di capitale.

Aumento di capitale che ancora non è stato deliberato. Gli inglesi sono alla caccia dei soldi e attualmente il capitale sociale della società quotata ammonta ancora a 124 mila euro, mentre la non quotata è ancora ferma alle 100 sterline, come indicato nel registro delle compagnie inglese.

Giardina scrive anche che “da Eight Capital non sono arrivati nuovi finanziamenti e il bond da 2,5 milioni di sterline lanciato con i maltesi di Cosmos Sicav-Value Addend Fund rimane sottoscritto per sole 50 mila sterline”.

