Il Mattino – “Calciomercato, la Salernitana offre due calciatori per Saric”

La Salernitana continua a puntare su Dario Saric, centrocampista del Palermo. Secondo quanto riportato da “Il Mattino di Salerno”, Saric è un obiettivo dichiarato del club campano.

Il Palermo ha fissato il prezzo: 300.000 euro per il prestito e oltre 1 milione per l’obbligo di riscatto, condizionato alla salvezza della Salernitana. Cifre importanti, ritenute troppo esose per un calciatore finora ai margini del progetto rosanero.

Per facilitare l’operazione, la Salernitana ha proposto uno scambio di prestiti, mettendo sul piatto i nomi di Maggiore e Soriano. Entrambi i giocatori, attualmente poco utilizzati da Breda, potrebbero rappresentare un’opzione interessante per il Palermo, che sta valutando se monetizzare immediatamente o accettare la contropartita tecnica. La trattativa rimane aperta, con entrambe le società impegnate a trovare un accordo che soddisfi le rispettive esigenze tecniche ed economiche.





Il futuro di Saric potrebbe chiarirsi nei prossimi giorni, anche grazie alla volontà favorevole del giocatore, che sembra vedere con entusiasmo un trasferimento a Salerno. Per lui, infatti, si tratterebbe di un’opportunità per rilanciarsi in una squadra che gli offrirebbe maggiore continuità e centralità nel progetto tecnico.

