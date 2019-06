Bonifici effettuati. Il Palermo ha infatti annunciato che i bonifici relativi all’iniziativa di beneficenza a favore di dodici onlus sono stati eseguiti ed emessi nella giornata del 4 giugno.

La somma, 71 mila euro circa, rappresenta l’incasso della partita Palermo – Cittadella dell’11 maggio scorso, al netto delle spese organizzative: il club ha fornito l’elenco delle onlus beneficiarie allegando anche copia dei bonifici.

Il comunicato: “L’U.S. Città di Palermo è lieta di annunciare che in data odierna sono stati emessi i bonifici bancari destinati alle dodici onlus palermitane che hanno beneficiato dell’incasso della gara Palermo-Cittadella dello scorso 11 maggio.

Come già comunicato, la somma di euro 71.000 (derivante dall’incasso della gara al netto delle spese organizzative ed erariali) è stata ripartita tra le seguenti associazioni cittadine:

1) “La Casa di Nemo”

2) Casa Famiglia “I Piccoli Passi”

3) UIDU-Associazione di volontariato Madre Serafina Farolfi

4) “Gli Angeli della Notte”

5) “Onlus Frate Gabriele Allegra dei frati minori di Sicilia”

6) Oratorio Salesiano Santa Chiara

7) Associazione “Insieme per Danisinni” Onlus

8) Associazione per la Ricerca “Piera Cutino” Onlus

9) “Ali per Volare” Onlus

10) Lega Nazionale per la Difesa del Cane-Sezione di Palermo

11) Comunità di Sant’Egidio

12) Onlus “Mare Dolce”

In allegato (QUI) le copie dei dodici bonifici bancari”.

