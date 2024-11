Italia – Francia 1 – 3 PAGELLE / Cambiaso il migliore, Vicario incerto: azzurri beffati al fotofinish

Italia – Francia 1 – 3 | Marcatori: 3′ p.t. Rabiot (F), 33′ p.t. autogol di Vicario (F), 35′ p.t. Cambiaso (I), 20′ s.t. Rabiot (F)

La Francia ci restituisce il 3 a 1 di Parigi e supera l’Italia, al fotofinish, soffiando agli azzurri il primo posto di Nations League: pari gli scontri diretti, la beffa arriva per colpa di una differenza reti generale che premia la Francia per un solo gol. Una beffa per l’Italia, che forse non si aspettava una Francia così in palla dopo il deludente 0 a 0 in casa con Israele di giovedì scorso.

La vittoria dei francesi non può essere messa in discussione. E’ stata la peggiore partita dell’Italia e, forse come diretta conseguenza, la migliore dei transalpini. Se ci aggiungiamo che ancora una volta l’Italia ha subito gol dopo due minuti e che sui calci piazzati ha subito tre gol evitabili ecco spiegata – almeno in parte – la difficoltà mostrata per larghi tratti della gara.





Nella prima mezz’ora c’è solo una squadra in campo, la Francia, che trova due gol da calcio piazzato ma che non perde nemmeno un contrasto a centrocampo, sembra avere più forza fisica e più voglia. E’ stato il secondo “schiaffo” a svegliare l’Italia che è stata brava a riaprire la gara con un gol frutto del solito schema degli esterni: da Dimarco a Cambiaso. Il momento migliore dell’Italia si è visto nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo e nel primo della ripresa, niente di trascendentale ma almeno una prestazione da squadra.

Poi il terzo gol della Francia ha costretto l’Italia a cercare la rimonta in modo confuso e approssimativo. E i cambi del tecnico hanno solo dato forze fresche ma poca lucidità. Solo nel recupero l’Italia è riuscita ad assediare la Francia (Kean vicino al pareggio al 94′), confermandosi squadra generosa e vogliosa di emergere. Doti che la fanno apprezzare anche in giornate negative come questa

ITALIA – Vicario 5; Di Lorenzo 5, Buongiorno 5, Bastoni 5,5; Cambiaso 6,5 (dal 33′ s.t. Maldini s.v.), Frattesi 5 (dal 21′ s.t. Raspadori s.v.), Locatelli 6 (dal 21′ s.t. Rovella s.v.), Tonali 5, Dimarco 6,5 (dal 38′ s.t. Udogie s.v.); Barella 5,5; Retegui 5 (dal 21′ s.t. Kean 6).