Mato Jajalo si presenta. L’ex centrocampista del Palermo, dopo aver firmato il contratto nei giorni scorsi, è stato infatti presentato ufficialmente come nuovo giocatore dell’Udinese, parlando delle motivazioni alla base della sua scelta e del rapporto con l’altro ex rosanero sbarcato in Friuli, Ilja Nestorovski.

LO MONACO: “PALERMO, ECCO LA CHIAVE PER LA RISALITA”

In conferenza stampa ammette: “L’Udinese è stata la prima e l’ultima squadra, ho detto subito di sì. L’Udinese è una società sana e organizzata; sono contento di farne parte. Il mio ruolo? Non ho preferenze, ogni partita si prepara anche in base all’avversario. A decidere è sempre l’allenatore. Tudor? Non lo conoscevo personalmente, ma si era già interessato a me quando allenava l’Hajduk Spalato. Certo che anche la sua presenza qui ha spinto la mia scelta”.

E su Nestorovski dice: “Lo conoscete tutti, ha già dimostrato le sue qualità in serie A. Posso dire che è un attaccante tra i più forti con cui ho giocato. Farà vedere in campo il suo valore”.

LEGGI ANCHE

MERCATO, ERASMO MULÉ A UN PASSO DALLA JUVENTUS

PALERMO, NUOVO ALLENATORE: BUCARO…

SIRACUSA, IL SINDACO SPERA NELLA PROROGA

MILANOVIC: “PRONTO A TORNARE AL PALERMO”