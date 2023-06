MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Ci sono stati 42 casi di violenza su 18.746 partite, dato che rappresenta il 16% dei 252 fatti registrati in campo nazionale”. Parte dai numeri l’analisi del presidente della LND Sicilia Sandro Morgana, che nella sede Figc regionale di Ficarazzi ha tracciato il bilancio della stagione 2022-2023. “Abbiamo avuto dei momenti difficili caratterizzati da episodi di violenza che condanniamo con tutta la nostra forza nella convinzione che detti fatti non devono appartenere al mondo del calcio. Esprimo, al tal proposito, grande vicinanza e sentito ringraziamento al mondo arbitrale e al vertice regionale rappresentato da Cristina Anastasi”.

Lo stesso Morgana rilancia sul tema del monitoraggio e degli strumenti disciplinari: “È necessario un continuo monitoraggio di tali fatti e un potenziamento dei nuclei valutazione, istituiti nella scorsa stagione sportiva, al fine di sviluppare una politica di formazione e educazione ad una diversa cultura dello sport. Sono convinto che occorre attenzionare tutti gli episodi di violenza e, a mio giudizio, l’attivazione della prova televisiva potrebbe aiutare ad avere una migliore lettura di fatti accaduti ed agire anche come deterrente”. Il presidente della LND Sicilia ha annunciato che la proposta in tal senso è stata già formulata al presidente nazionale della Lega Dilettanti Giancarlo Abete.

Morgana sottolinea anche gli aspetti positivi della stagione: “É stata una stagione di straordinaria valenza. Abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati. Abbiamo conquistato il successo nel Torneo delle Regioni nell’Under 19 di calcio a cinque. Il nostro selezionatore del calcio femminile, Antonella Giammanco, è stata insignita del premio fair play. Abbiamo vissuto una stagione importante in Eccellenza e Promozione con piazze importanti che si sono imposte”.

Sulle strutture: “Oggi in Sicilia abbiamo 361 impianti attualmente dei quali 99 sono in erba artificiale e voi considerate che nel 2007 quando diventai il presidente del comitato regionale i campi in erba erano 20. Ma ci sono almeno una settantina di altri impianti con la fase progettuale ormai in dirittura d’arrivo pronti a far crescere questo dato e a rendere la nostra Isola sempre più in linea con il panorama nazionale”.

