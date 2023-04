MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Catania comincia a guardare alla prossima stagione, quella del ritorno tra i professionisti. Uno dei temi caldi è legato alla guida tecnica, il primo grande interrogativo è se confermare o meno Giovanni Ferraro, attuale allenatore degli etnei.

Secondo quanto riportato su ‘La Sicilia’, Ferraro potrebbe restare per dare continuità al lavoro tecnico che è stato impostato con il prezioso supporto di Michele Zeoli, molto più di un vice allenatore canonico.

Restano in piedi, però, anche altre ipotesi. Si va dagli ex di turno (Marino, Lucarelli, Francesco Baldini) che la piazza conosce e apprezza, a nomi emergenti o vincenti come quello di Aimo Diana, che ha allenato la Sicula Leonzio nel 2017-18 e da due stagioni è alla Reggiana, attuale capolista in Serie C girone B.

Tra le opzioni ci sono anche Fabio Caserta, che ha vinto due volte la Serie C, al timone della Juve Stabia nel 2018-19 e del Perugia nel 2020-21, e anche Michele Pazienza, tecnico dell’Audace Cerignola, che ha allenato il Siracusa nel 2018.

LEGGI ANCHE

PIGLIACELLI: “IL PARI FA MORALE MA COL COSENZA VOLEVAMO VINCERE”

IL PALERMO NON SA PIÙ VINCERE

PALERMO, SEGRE: “CI DISPIACE PER I FISCHI”