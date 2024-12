Liverani: “Il Palermo ha l’obbligo di competere fino in fondo per i primi due posti”

Fabio Liverani, ex allenatore di Cagliari e Salernitana tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato di due big che non hanno reso come avrebbero dovute ma che sembrano in ripresa: Cremonese e Palermo.

“Sicuramente Palermo e Cremonese, sia per investimenti sostenuti che per rosa allestita, hanno l’obbligo di competere fino in fondo per i primi due posti. Mentre ritengo il Bari da playoff. La sorpresa? Il Cesena. Una bella realtà”, afferma Liverani.

Sul negativo percorso della Sampdoria, dice: “Probabilmente è la più grande delusione del campionato, se solo pensiamo all’organico di cui dispone e alle ambizioni della società. Una piazza così importante, in B, non può stare lontano dalle primissime posizioni della classifica”.





LEGGI ANCHE

PASTORE: “A PALERMO HO VISSUTO DUE ANNI STUPENDI”