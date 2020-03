– recepito quanto emanato in tal senso dal Consiglio dei Ministri con DPCM del 4 Marzo 2020;

– avuto particolare riguardo al mantenimento, per quanto possibile, della regolarità della Stagione Sportiva ma, soprattutto, per garantire la massima serenità agli atleti, dirigenti, addetti ai lavori e tifosi in questo difficile momento, comunque nel pieno rispetto di quanto al suddetto DPCM;

– al fine di garantire a tutte le Società la possibilità di organizzare al meglio quanto disposto al punto c) del DPCM: “resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 (…) lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, (…); in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano”;

– tenuto, altresì, conto di quanto rappresentato dalla LND con nota del 5 Marzo 2020 in ordine alla “Riprogrammazione delle Attività Agonistiche”, con la quale viene, tra l’altro, rispettata l’autonomia organizzativa dei singoli Comitati Regionali;

il Comitato Regionale

dispone la sospensione di tutta l’attività Dilettantistica e Giovanile, Regionale e Provinciale, in programma dal 6 Marzo 2020.

Dopo lo svolgimento del Consiglio Direttivo di Lega di Lunedì p.v., saranno comunicate le date per la ripresa dell’attività”.