Lores Varela, addio al calcio giocato per l’ex Palermo: “Chiudo una tappa meravigliosa della mia vita”

Lores Varela lascia il calcio giocato. Il calciatore trentatreenne che ha vestito (tra le altre) la maglia del Palermo ha dato personalmente l’annuncio dell’addio al calcio via social. Per l’uruguaiano si profila un ruolo da direttore sportivo una volta ultimato l’esame.

L’addio di Varela:

“Oggi devo chiudere una tappa meravigliosa della mia vita: il sogno che avevo fin da bambino, un sogno che era una promessa a mio padre, alla mia famiglia e a me stesso.

Si crede sempre che questi momenti non arriveranno mai, ma oggi decido di ascoltare il mio corpo, la mia mente e le mie emozioni, facendo una delle decisioni più difficili con il cuore in mano.





Me ne vado con la soddisfazione di aver dato tutto, di ogni sforzo, di ogni pezzo della mia anima in questo sport che mi ha dato tutto. Ogni momento, dalla gioia più immensa al dolore più profondo, ne è valsa la pena. Oggi mi sento grato, non solo per quello che il calcio mi ha dato, ma per tutto quello che mi ha permesso di vivere e sentire.

Il sacrificio è stato grande, più di quanto a volte potessi immaginare. Ci sono stati momenti che non potrò più recuperare, ma me ne vado con il cuore in pace, sapendo di aver fatto le scelte che sentivo giuste in ogni passo del cammino.

Ringrazio profondamente mio padre, mia madre e mio fratello, che sono stati al mio fianco sostenendomi in ogni momento di questo viaggio. E voglio ringraziare ogni club e ogni compagno, per avermi aperto le porte, per avermi permesso di crescere come giocatore e soprattutto come persona.

Grazie mille, Nacho”.