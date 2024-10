L’Oroscopo del Palermo: Henry decisivo, Acquario e Gemelli in difficoltà

Mercoledì 30 ottobre, alle 20.30, il Palermo affronta il Mantova, e i segni zodiacali promettono di influenzare la prestazione dei giocatori. Diamo uno sguardo al cielo astrale dei rosanero per vedere quali segni possono fare la differenza in campo e quali potrebbero trovarsi in una giornata “no”.

Segni zodiacali positivi

TORO (Nedelcearu, Lund, Ranocchia, Vasic, Le Douaron, Di Mariano, Insigne)

Con ben sette giocatori sotto l’influenza del Toro, questo segno governa le energie della squadra. L’oroscopo prevede stabilità e costanza, caratteristiche che potrebbero portare il Palermo ad avere la solidità necessaria per affrontare il Mantova. Tuttavia, Toro è un segno di terra, poco incline alla velocità. I difensori e le ali dovranno evitare di rallentare troppo il gioco, ma per fortuna, Marte, in buon aspetto, potrebbe dargli la spinta giusta per incidere.





VERGINE (Pierozzi, Buttaro, Henry)

Con il pragmatismo della Vergine, Pierozzi e Buttaro sarebbero pronti a tenere in piedi la difesa, evitando errori. Henry, con la precisione tipica di questo segno, potrebbe essere la chiave d’attacco: la sua attenzione ai dettagli e il suo tempismo nell’area avversaria potrebbero fare la differenza. La Vergine è un segno che non lascia nulla al caso e, con un tocco di fortuna da Mercurio, è pronta a portare solidità e strategia.

Segni zodiacali in difficoltà

GEMELLI (Diakité, Di Francesco)

Per i Gemelli, Mercurio in retrogrado potrebbe generare incertezze, e questo potrebbe riflettersi nel rendimento di Diakité e Di Francesco. Entrambi rischiano una certa discontinuità: Diakité, sulla fascia, potrebbe trovarsi in difficoltà nel tenere la posizione, e Di Francesco potrebbe incorrere in qualche disattenzione in fase offensiva. Sarà essenziale per loro mantenere la calma e puntare sull’intuizione per superare questi ostacoli astrali.

ACQUARIO (Segre)

Segre, il capitano, si trova sotto l’influenza dell’Acquario, un segno che ama l’innovazione ma che, in questa giornata, potrebbe subire la pressione della responsabilità. Con Urano in posizione poco favorevole, è probabile che l’Acquario faccia fatica a trovare fluidità. Se Segre saprà adattarsi e non farsi travolgere dall’ansia, potrà comunque essere una guida.

La formazione delle “stelle”

PALERMO (4-3-3): Desplanches (Pesci); Diakité (Gemelli), Ceccaroni (Sagittario), Nedelcearu (Toro), Lund (Toro); Gomes (Leone), Segre (Acquario), Ranocchia (Toro); Le Douaron (Toro), Henry (Vergine), Di Francesco (Gemelli).

Giocatore decisivo: Thomas Henry (Vergine) – Secondo le stelle, il giocatore più promettente è Henry: con l’attenzione al dettaglio e la dedizione tipiche della Vergine, potrebbe portare in campo un equilibrio perfetto tra tecnica e grinta. Se il Palermo saprà supportarlo adeguatamente, Henry potrebbe diventare il protagonista indiscusso della serata.