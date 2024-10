Lucarelli: “Lucca? Lo volevo a Terni quando lui era a Palermo”

Nuova convocazione in Nazionale per Lorenzo Lucca. L’ex attaccante del Palermo è stato chiamato dal c.t. Spalletti per sostituire l’infortunato Moise Kean. Del bomber dell’Udinese ne ha parlato benissimo Cristiano Lucarelli, durante un’intervista per TMW.

“Lucca è un prospetto che ho affrontato in C – afferma – . Lo volevo a Terni quando lui era a Palermo, fui uno de primi a dire che avrebbe avuto un futuro importante. Secondo me è ancora al 50% delle potenzialità, che sono enormi, anche dal punto di vista tecnico. Se lui capisce cosa può fare, diventerà fortissimo”.

Lucca sta avendo una grande carriera e lo slancio è arrivato proprio grazie all’esperienza al Palermo. Il ragazzo classe 2000 ha giocato una stagione e mezzo in rosanero, segnando 14 gol in 30 presenze tra Serie C e D.

LEGGI ANCHE

FOSCHI: “PALERMO MERITA QUALCOSA DI PIÙ”