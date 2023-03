MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

C’è tanto di Pisa e Palermo nel percorso di Lorenzo Lucca. Il talentuoso attaccante, oggi all’Ajax, è stato intervistato da Salvatore Geraci per Repubblica e ha raccontato qualche curiosità in merito alle sue ultime squadre.

“Palermo è stato il trampolino di lancio – afferma – . Decisi di fare passi indietro per inventare il futuro. Ed è stata una scelta riuscita. La città è tra le mie preferite. Sento ancora i miei ex compagni e i proprietari dei ristoranti che frequentavo. E poi, abitavo a Mondello, un paradiso. Peccato che, malgrado i tredici gol, per l’infortuno al ginocchio abbia dovuto saltare la fase della stagione conclusasi, purtroppo, ai playoff”.

Lucca commenta il trasferimento al Pisa, avvenuto dopo la prima stagione del Palermo in Serie C: “Ho voluto alzare l’asticella, non perché non volessi rimanere e provavo a salire di categoria. Anche in Toscana ho avuto una bella accoglienza, ho trovato l’Under 21 e l’attenzione di Mancini”.

E su Corini, incrociato a Brescia nel 2018/19, dice: “Una brava persona oltre che un allenatore preparato. Mi teneva in considerazione, mi impiegava tra i titolari nelle amichevoli del mercoledì, mi parlava e mi esortava ad impegnarmi “perché potevo realizzare qualcosa d’importante”. Ma ero chiuso da Donnarumma e Torregrossa”.

