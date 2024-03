Lund, la ‘prima volta’ non si scorda mai: e il Palermo si gode il suo talento

Lo splendido gol che Kristoffer Lund ha realizzato contro la Ternana non è stato soltanto una gemma di pregevole fattura, è una rete che racchiude molto di più. Si tratta infatti della sua prima marcatura tra i professionisti.

La storia calcistica di Lund inizia a Kerteminde, la sua città natale in Danimarca, dove gioca tra il 2011 e il 2015, quando poi passa a vestire la maglia di un importante club danese, il Midtjylland. È con questi ultimi che nel febbraio 2021 fa il suo esordio tra i professionisti in Coppa di Danimarca contro l’Odense. Nello stesso anno avviene il passaggio agli svedesi dell’Hacken, la squadra con la quale, a suon di buone prestazione si mette in luce, fino ad essere notato dagli osservatori del Palermo.

Il 21 agosto 2023 è un giorno speciale per Lund, che approda ufficialmente in Sicilia: il Palermo versa 2,5 milioni di euro nelle casse dell’Hacken e fa sottoscrivere un contratto di quattro anni al calciatore. Pochi giorni dopo, il 29 agosto 2023, in occasione della terza giornata di campionato, fa il suo esordio in Serie B contro la Reggiana e da quel momento scende sempre in campo fino alla 24esima giornata, partendo venti volte dal primo minuto. Un infortunio muscolare lo costringe a saltare due convocazioni, 25esima e 26esima giornata, per poi tornare nuovamente titolare contro la Ternana, una partita che di certo non dimenticherà.

Oltre allo splendido gol messo a segno lo scorso turno di campionato, Lund ha messo a referto anche due assist da quando è in Italia, uno contro il Venezia e uno contro lo Spezia, in una stagione che lo ha visto anche esordire con la nazionale degli Stati Uniti, il paese natale della madre, che ha deciso di rappresentare dall’agosto 2023.

Nonostante la giovane età, Lund si è da subito imposto dal primo minuto, vincendo il ballottaggio sulla fascia con Aurelio, convincendo Corini a puntare su di lui e non facendo mai mancare il suo apporto. Ha attraversato un momento difficile dopo una grande partenza, ma nelle ultime settimane è tornato in buona forma e il gol con la Ternana rappresenta il giusto premio per un ragazzo sempre sorridente e con voglia di fare.

