Niccolò Corrado è sbarcato a Palermo e sarà presto nel ritiro di Petralia per iniziare la sua avventura rosanero. Il terzino di proprietà dell’Inter è atterrato all’aeroporto di Punta Raisi intorno alle 18.15 per poi mettersi subito in viaggio in direzione Madonie: già domani sarà a disposizione di Roberto Boscaglia per gli allenamenti.

Si tratta della prima esperienza al Sud per Corrado: 20 anni, lo scorso anno ad Arezzo in Serie C allenato da Di Donato – nuovo allenatore del Trapani, il suo ingaggio va a rinforzare la fascia sinistra, dove Boscaglia ha già a disposizione Marconi e Crivello come elementi adattabili al ruolo.





Una volta completate le visite di rito, Corrado potrà iniziare la sua stagione al Palermo: come riportato dal Giornale di Sicilia, l’intesa tra rosanero e nerazzurri è stata trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore del Palermo e contro-riscatto a favore dell’Inter.

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO PALERMO: ACQUISTI, CONFERME E TRATTATIVE

PALERMO, CENTROCAMPO: CONTATTI PER BELOKO

PALERMO, IN RITIRO É ARRIVATO ANCHE DOUMBOUYA